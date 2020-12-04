ابراهيم الشيخ ينتقد تشكيل مجلس الشركاء من قِبل البرهان

كشف القيادي بقِوى الحُرية والتّغيير، عضو حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، عن عدم علمه ومعرفته مسبقاً بالمرسوم الذي أصدره رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس الشركاء. وقال الشيخ “اطلعت عليه مسبقاً من الأسافير ولم نتفق عليه”.

وأعلن إبراهيم الشيخ في منشور له على صفحته بـ”فيسبوك”، وفق صحيفة السوداني دعمه لموقف رئيس الوزراء قائلاً: “أضم صوتي لصوت رئيس الوزراء، لا بد من تحديد صلاحيات المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات أوجه، مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتبايُن الذي قد ينشأ بين أطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية للسلام”، وأضاف القيادي بالحرية والتغيير أنّ الاتفاق بين شركاء الحكم واضح وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه، وأكد الشيخ أن مجلس شركاء الحكم لا ينبغي له أن يخل بأي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغير، وأضاف قائلاً في ختام حديثه: “رئيس الوزراء رئيساً مناوباً وليس عضواً فحسب”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)