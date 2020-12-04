أحمد ربيع : تشكيل مجلس الشركاء آلية لتعطيل قيام المجلس التشريعي

أعلن القيادي بتجمع المهنيين، أحمد ربيع، رفضه القاطع لتشكيل مجلس الشركاء الفترة الانتقالية.وطالب ربيع وفق صحيفة (حكايات) الجمعة أعضاء مجلس شركاء، من قوى إعلان الحرية والتغيير، بالانسحاب من المجلس، كما طالبهم بالدخول إلى السلطة بغرض إكمال هياكلها، مثل الجهازين التنفيذي والتشريعي.

َوقال ربيع إن تشكيل مجلس الشركاء ليس أولوية في الوقت الحالي من إكمال هياكل السلطة لأنها مازالت فارغة علاوة على أنها متعلقة بمعاش الناس في نفس الوقت تحمي الثورة من الاختطاف والمتربصين والاعتداء.

واضاف أن تكوين مجلس الشركاء آلية لتعطيل اكتمال المجلس التشريعي، مشيراً إلى عدم وجود أي شرعية لقيام تلك المجلس، ولايدعم الانتقال الديقمراطي، بل يكرس لاحتكار السلطة لجهات لم يسمها في وقت ووصفها بالمحددة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)