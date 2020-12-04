عاجل: المريخ يهزم أوتوهو الكنغولي

تأهل المريخ إلى الدور الأول من البطولة الأفريقية وذلك عقب الفوز بهدفين على ضيفه اوتوهو الكونغولي في المباراة التي جرت أحداثها بإستاد الهلال الجمعة .

ويدين الأحمر بالنتيجة إلى لاعبيه وجدي عوض وسيف تيري اللذين تمكنا من ترجيح كفة الأحمر خلال مباراة اليوم بعد إحرازهما لهدفي المباراة خلال شوط اللعب الثاني.

وعانى المريخ في مباراة الأمس من هاجس الإصابات الذي طارد لاعبيه حيث تعرض أكثر من لاعب لإصابة وخرج من أرض الملعب وعلى رأسهم لاعب الوسط أحمد حامد التش وتبعه عماد الصيني، إلى جانب القائد أمير كمال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)