مزراعو الجزيرة والمناقل: (10) آلاف جنيه لجوال القمح سعر مجزٍ

أرجع عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييريه لإتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل زيادة السعر التركيزي لجوال القمح زنة 100 كيلو بواسطة مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى 10 آلاف بدلاً عن 8 آلاف للزيادة العالية في أسعار المحروقات. وأكد حسان وفق (سونا) أن 10 آلاف جنيه للجوال مجزٍ ومشجع للمزارع وفيه مصلحة للزراعة وسيسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات. وقال إن عدم الإستجابه بإعلان السعر 10 آلاف جنيه للجوال كان سينعكس سلباً على المنتجين بسبب الزيادة الكبيرة في كلفة المدخلات والمحروقات وسيتم الزج بالمزارعين في السجون. وأقر عضو المجلس الرئاسي باللجنه التسييرية لإتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل بوجود العديد من العقبات التي تعترض سير العروة الشتوية في مكون الري . حيث أعلن أن عددا من الأقسام بالمشروع تعاني من إنخفاض مناسيب الري وتهدد مساحات كبيرة بالعطش تقدر بنحو أكثر من 65% من المساحات المزروعة بمحصول القمح من جملة 450 ألف فدان تمت زراعتها فيما اكتملت عملية الري الاول ل 135 ألف فدان . وناشد حسان رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل الفوري لمعالجة مشكلة الري بمشروع الجزيرة لادراك محصول القمح لأن الدولة تعول عليه كثيرا بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية والإلتزام ايضا بالمواقيت الزراعية . وأعلن عن رفض مزارعي الجزيرة والمناقل إقالة اي مدير إدارة أو مدير قسم بمشروع الجزيرة من موقعه، وطالبوا بالإبقاء عليهم في مواقعهم وأعتبرهم أصحاب خبرة مصقوله بالعلم وترك أمر الإقالة للجنة إزالة التمكين بإعتبارها الجهه التي تحدد من يذهب ومن يبقى. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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