(التربية): تكرار تعليق الدراسة يهدد بإلغاء العام الدراسي

هدد وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم بمناهضة أي اتجاه لتعليق الدراسة في المدارس، وقال إن وزارته ستقف ضد أي خدوة لتأجيل العام الدراسي.

لافتاً إلى أن الأمر من شأنه التأثير على العام الدراسي، وأكد أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لاستئناف العام الدراسي في كل الولايات، مشيراً إلى أنهم وضعوا كافة التدابير الصحية لمجابهة جائحة كورونا.

وأضاف الأمين بحسب صحيفة المواكب، أن تأخير فتح المدارس مجدداً من شأنها الغاء العام الدراسي، والذي بدوره سيؤثر على الطلاب والتلاميذ. وقال: (إذا تم تعليق الدراسة لشهر واحد سيتم إلغاء العام الدراسي).

كاشفاً عن رؤية طرحتها الوزارة متصلة بالتدابير الصحية، للعودة الآمنة للدراسة، بتخفيض عدد التلاميذ في الفصول، لضمان التباعد الاجتماعي، داعياً لجنة الطوارئ الصحية الالتزام بتوفير المعينات الصحية والمعقمات والكمامات، حتى يتسنى للولايات استئناف العام الدراسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)