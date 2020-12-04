شاهد بالصورة.. محاولة سرقة (وقود) خاص بمولد استراحة (أطفال السرطان)

أفشل متطوعون شباب باستراحة لأطفال مرضى السرطان بالخرطوم، محاولة سرقة (وقود) مولد كهربائي خاص بالإستراحة، فجر اليوم الجمعة.

وقال متطوع لدى استراحة (كلنا قيم) لأطفال مرضى السرطان بالخرطوم، علم الدين آدم بحسب صحيفة السوداني: “حدث فجر اليوم الجمعة الساعة 3 صباحاً، اثنان عديمي الضمير و الإنسانية والمروءة، تسللا لسرقة برميل جازولين، خاص بمولد استراحة أطفال مرضى السرطان”.

وأضاف: ( قاما بكسر قفل القفص الحديدي للمولد واخرجا البرميل، ليتم رفعه على سيارة بوكس موديل 2015، سمعنا صوتاً خارج الاستراحة وشعرت بعدم طمأنينة، وجدت اللصين عديمي الضمير في محاولة لرفع البرميل، وفرا هاربين بعربتهما، وربنا قدر ولطف، فالعربة كادت أن تصدم أحد الزملاء المتطوعين).

ولاقت الحادثة إدانة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الإجتماعي، وصدمة البعض على الجرأة التي وصل لها اللصوص للحد الذي لم يسلم منهم هؤلاء الأطفال البسطاء المنهكين بالداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)