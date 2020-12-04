تفعيل أسواق (متجولة) للبيع المخفض بالخرطوم

كشف ضابط الأسعار بالسوق المخفض بمحلية الخرطوم مصطفى كاروري، عن تفعيل أسواق متجولة للبيع المخفض في محلية الخرطوم، بجانب الأسواق الثابتة البالغ عددها 6 مراكز للبيع المخفض.

وقال في حديثه بحسب صحيفة السوداني. إن هناك (إقبالاً كبيراً) على هذه الأسواق من قبل المواطنين.

مبيناً أن هذه الأسواق توفر كل السلع الإستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تصل إلى 30%، وأضاف: هناك زيادات من أصحاب (الشركات المنتجة) إضافة إلى ارتفاع الخضروات الموسمية الشتوية، عازياً الارتفاع إلى أسباب الترحيل من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.

مشيراً إلى أن سعر كيلو الطماطم 200 جنيه بدلاً عن 250 جنيهاً في السوق، كيلو البطاطس180 بدلاً عن 240، كيلو اللحمة العجالي العظم 500 جنيه، وكيلو الصافي 600 جنيه، ربع البصل 460 جنيهاً، السكر زنة 10 كيلو 1270 جنيهاً، وكيلو دقيق سيقا 150 جنيها، لتر زيت يارا 450 جنيها، مؤكداً أن الأسواق المتجولة تعمل كل أيام الأسبوع عدا الجمعة إضافة إلى الأسواق الثابتة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)