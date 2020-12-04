ضبط (600) شخص في طريقهم إلي ليبيا

كشف متحدث باسم قوات الدعم السريع، عن ضبطهم 600 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل للعمل مع الحركات المسلحة، ونفى مشاركتهم مع أي طرف من أطراف النزاع في ليبيا.

وتعمل قوات الدعم السريع منذ العام 2016 في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.

وقال المتحدث العميد جمال جمعة، في مؤتمر صحفي، الخميس بحسب صحيفة السوداني: “قوات الدعم السريع ضبطت سودانيين كُثر أثناء الهجرة إلى ليبيا، منهم 600 شخص كانوا في طريقهم للعمل مع الحركات المسلحة هناك”.

وأعلن عن تقييدهم إجراءات قانونية ضد شخص قادم من ليبيا في أواخر العام 2019، ضُبط بحوزته تعهدات بتجنيد ألف شخص لصالح أحد أطراف الصراع داخل الدولة الليبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)