بكين توافق على طلب الخرطوم لزيادة استثماراتها النفطية

الصداقة العربية الصينية

أبلغ وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، السفير الصيني بالخرطوم ماشين مين، أن كل الفرص متاحة لزيادة حجم الاستثمارات الصينية بما في ذلك الدخول في اتفاقيات جديدة في استكشاف وانتاج النفط في عدد من المربعات والحقول الجديدة.

وبحث وزير الطاقة في مكالة هاتفية مع السفير، جرى ترتيبها عبر الخارجية أمس بحسب صحيفة السوداني، بحث آفاق التعاون وتطوير وتوثيق العلاقات بين السودان والصين لاسيما التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص استثمارات الصين في السودان.

وأبدى السفير الصيني حرص بلاده على تطوير العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في مجالي الطاقة والتعدين، وكشف عن توجه بلاده لدعم الاستثمارات الصينية الخاصة للدخول في العديد من مشروعات النفط والكهرباء والتعدين، وطلب من الوزير قائمة بالمشروعات المقترحة، واعداً بدعوة الشركات الصينية ذات الصلة لتقديم عروضها التنافسية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)