فرنسا تعلن عن تنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي لدعم السودان

أعلنت فرنسا التزام الرئيس امانويل ماكرون بتنظيم مؤتمر دعم اقتصادي عالمي في النصف الثاني من العام المقبل في باريس لدعم السودان و تتم دعوة كافة الأطراف بما في ذلك القطاع الخاص للمشاركة فيه.

وقال السيد اريك شفالييه مدير مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية بحسب صحيفة الصيحة، ان بلاده ابتعثته مرافقاً لمفوض الاتحاد الأوربي الذي يزور السودان حالياً لتثبيت ثلاثة رسائل أساسية وهي أن أوروبا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأن فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان و الوفاء بالتزاماتها التي سبق أن أعلنتها والثالث هو تقييم الوضع في السودان على الأرض بالنظر لتدفقات اللاجئين الإثيوبيين للسودان مؤخراً.

وقال السيد شفاليه ان أوروبا تقدر للسودان استقباله للاجئين الفارين من الصراع في إثيوبيا وأنه بعد التقييم الذي أجراه أعلن توفير فرنسا لمبلغ واحد مليون يورو مباشرة لدعم السودان في برامج معالجة تدفق اللاجئين للسودان وأضاف السيد شفالييه أنه يود التأكيد مرة أخرى على دعم فرنسا للسودان وشعب السودان لتخطي تحديات الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)