قيادي بـ(التغيير) يدعو الشعب لتمويل لجنة إزالة التمكين

دعا رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد، القيادي بقوى التغيير، محمد عصمت يحيى، إلى تمويل ميزانية لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ بواسطة الشعب السوداني مباشرة دون الاعتماد على وزارة المالية.
وأشار عصمت في تصريحه بحسب صحيفة السوداني، إلى ضرورة فتح اللجنة لحساب مصرفي باسم اللجنة لتلقي التبرعات مباشرة من الجماهير.
قاطعاً بأن الشعب السوداني سيتدافع للتبرع للجنة التفكيك والتي تمثل أحد أهم إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة و المعول عليها في تحقيق أهم أهدافها القاضية بإزالة النظام البائد وآثاره المُدمرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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