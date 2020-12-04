زيادة جمارك السيارات والإسبيرات وبعض السلع المستوردة

الكشف عن تطبيق الهيئة العامة للجمارك لزيادة في رسوم بعض أصناف السلع والواردات، وفي مقدمتها السيارات حمولة أكثر من 9 ركاب، حيث أصبحت الزيادة في جمارك الاسبيرات من 10 إلى 25%.
وأن هيئة الجمارك بدأت في تطبيق الزيادات وبرمجتها في النظام التشغيلي، وبحسب صحيفة الصيحة، وهذه الزيادة أقرتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
يذكر أن وزارة المالية تنخرط هذه الأيام في إعداد موازنة العام المقبل والذي تبقى على تطبيقها أقل من شهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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