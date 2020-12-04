أثار مقطع فيديو مثير لشاب سوداني يغدق الأموال على نحو غير مسبوق على مطربة سودانية في حفل بمدينة القضارف ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع وفق صحيفة السوداني شاب يخرج عشرات الحزم من النقود من كيس ممتلىء بها، ويضعها على رأس مطربة سودانية تعبيراً عن اعجابه بها.
وأثار المقطع المتداول على منصات التواصل موجة من الانتقاد على طريقة تبديد المال في ظل ضائقة معيشية خانقة يعيشها كثير من الفقراء من حوله.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يغدق الأموال على مطربة يثير ضجة على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.