الصحة تعلن تسجيل (281) حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”

اعلنت وزارة الصحة الخميس تسجيل (281) إصابة جديدة،و(6) حالات وفاة بفيروس كورونا وتعافي (179) مريض بحسب التقرير الوبائي التراكمي ليوم الثلاثاء الماضي الصادر عن الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة الذي اطلعت عليه (أخبار الخليج 365). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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