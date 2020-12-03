النائب العام: سيتم بناء أجهزة عدلية قادرة على القيام بمهامها المقررة في الوثيقة الدستورية

أكّد مولانا تاج السر الحبر، النائب العام، أن العدالة هي المرتكز الأساسي لبناء السلام، وقال إنّ إنزال مُتطلبات بروتوكول العدالة والمُصالحة الوارد في اتفاقية السلام إلى أرض الواقع تمثل خطوة مهمة في مسيرة السلام .
وقال لدى لقائه، رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار, إن ما ورد حول مدعي عام جرائم دارفور وأجهزة النيابة بدارفور ووضع النيابة العامة في المنطقتين (جنوب كردفان – جبال النوبة)، ستعمل النيابة على تنفيذه .
وأشار النائب العام وفق صحيفة السوداني إلى ضرورة بناء أجهزة عدلية قادرة على القيام بمهامها المُقرّرة في الوثيقة الدستورية 2019 والمُعدّلة في نوفمبر 2020م.
كما أمّن النائب العام على أهمية الوصول إلى رؤية مُوحّدة تشمل كل المسائل المتعلقة بأجهزة العدالة في الفترة الانتقالية من خلال الناقشات والتشاور وورش العمل.
الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)
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