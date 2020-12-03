مؤتمر صحفي لوزيري المالية والصحة

يستضيف منبر سونا في السادسة من مساء اليوم د. هبة محمد علي وزيرة المالية ود. أسامة أحمد عبد الرحيم، وزير الصحة في مؤتمر صحفي حول أوضاع وسياسات وتمويل الدواء بحسب (سونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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