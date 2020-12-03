المغتربون السودانيون في انتظار تسهيل قنوات التحويلات

ينتظر المغتربون السودانيون تهيئة القوانين التي تسهل حركة التحويلات المالية إلى بلادهم ليرتفع مؤشر المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بعد أن ظلت التحويلات تهدر عبر التحويلات غير الرسمية لسنوات طويلة.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي بحسب صحيفة أخبار اليوم، بلغت حجم التحويلات المالية حول العالم في عام 2018 مبلغ 689 مليار دولار، توجهت 529 مليار دولار منها نحو دول منخفضة الدخل.

وكانت الهند أكثر الدول استقبالاً للحوالات، حيث حول مهاجروها في الخارج 79 مليار دولار.

الصينيون احتلوا المرتبة الثانية بتحويل 67 مليار دولار إلى بلادهم، فيما اختتم المكسيك المراكز الثلاثة الأولى بـ36 مليار دولار، وجاء المصريون في المرتبة الرابعة بقيمة 28.9 مليار دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)