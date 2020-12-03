البرهان يعلن تشكيل مجلس شركاء الحكم

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية مكوناً من (29) عضواً وهم: الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر والفريق عبد الرحيم دقلو ودكتور عبد الله حمدوك. فيما نالت الحرية والتغيير (13) عضواً وهم: عمر الدقير وعلي الريح السنهوري وطه عثمان إسحق ومحمد ناجي الأصم وفضل الله برمة ناصر ومريم الصادق المهدي وبابكر فيصل بابكر وحيدر الصافي شبو وكمال حامد بولاد ويوسف محمد زين وجمال إدريس الكنين ومعاوية حامد شداد ومحمد فريد بيومي. ونالت الجبهة الثورية تسعة مقاعد ويمثلها مالك عقار اير ومني أركو مناوي والهادي إدريس يحيى والطاهر أبكر حجر وخميس عبد الله أبكر وجبريل إبراهيم والتوم الشيخ هجو. وخصصت مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان. وحددت اللائحة بحسب صحيفة السوداني، اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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