مشاورات لانضمام الجبهة الثورية لـ”الحرية والتغيير”

يجري المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” مشاورات مع الجبهة الثورية للانضمام رسمياً للتحالف الحاكم، وذلك في إطار هيكلة التحالف بعد عقد مؤتمر تشاوري.

وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، آمنة محمود الشين بحسب صحيفة الديمقراطي، إن الجبهة ستنضم للتحالف بحكم مشاركتها في الحكم بعد توقيع اتفاق السلام.

فيما قال عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية، نمر عبد الرحمن إن التنسيق بين الثورية والحرية والتغيير مستمر منذ الترتيبات الأولى لاتفاقية السلام، موضحاً أن الجبهة الثورية الآن بصدد الترتيب لإجراء اتصالات مع مكونات التحالف لفك تجميد مشاركة حزب الأمة القومي واستئناف نشاطه في المجلس المركزي، يعقبه ترتيبات لعقد مؤتمر جامع لأجل تأسيس تحالف قوي لإدارة الفترة الانتقالية.

وأضاف القيادي بالثورية: “هنالك لجنة من الثورية تعمل على ذلك الآن، ستشرع في الإعداد لهذه الترتيبات بعد الانتهاء من إجراءات التمثيل في مجلس شركاء الحكم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)