قناة المريخ تبث لقاء الزعيم أمام أوتوهو

أكملت قناة المريخ اتفاقها الرسمي مع إدارة نادي المريخ لبث لقاء الإياب بين المريخ وضيفه أوتوهو الكنغولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين عصر الجمعة المقبل بملعب استاد الهلال، لحساب دور الـ(64) من دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بعد أن تقدم التش للزعيم، وعادل أوتوهو في الوقت بدل الضائع، في لقاء شهد انحيازاً تحكيمياً كبيراً لفريق مقاطعة أونداو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)