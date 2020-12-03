انقطاع دواء (الهيبارين) و(5) آلاف من مرضى غسيل الكُلى يعانون

كشف مسؤول بوزارة الصحة الاتحادية أن أكثر من (5) آلاف مريض كُلى يبحثون عن دواء (الهيبارين) بعد انقطاعه من مراكز غسيل الكُلى وصيدليات الإمدادات الطبية.

وقال مصدر أمس، إن مرضى غسيل الكُلى يمرون بمراحل حرجة من مراحل التعافي والشفاء، وأكد المصدر أن دواء (الهيبارين) نفد تماماً من مراكز غسيل الكُلى وصيدليات الإمدادات الطبية، وأضاف “الأمر أصبح يُشكِّل خطراً كبيراً على صحة وحياة المرضى باعتبار أن هذا الدواء يندرج تحت قائمة الأدوية المُنقذة للحياة”.

وقال المصدر إن مراكز غسيل الكُلى تُحمِّل الإمدادات الطبية ووزارة الصحة الاتحادية، مسؤولية انقطاع أدوية الكُلى، وأكد أن بعض المسؤولين بمراكز غسيل الكُلى أخطروا وزارة الصحة والإمدادات بأن مخزون الدواء لا يكفي لأيّامٍ قليلةٍ، ولكنهم لم يجدوا أيِّ تجاوبٍ، وأشار إلى نشاط من وصفهم بتُجّار الأزمات باستغلال الأزمة وحاجة المرضى للعلاج، وقال إنهم يبيعون جرعة دواء الهيبارين بـ(٢٠٠٠) جنيه بدلاً من (١٥٠) جنيهاً بمراكز غسيل الكُلى وصيدليات الصندوق.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة الصيحة، “إذا استمر الوضع بهذه الصورة المُخيفة، فستعلن المستشفيات الإغلاق الكامل وجميع المرافق الصحية بالبلاد لعدم توافر الإمكانَات اللازمة من علاج ودواء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)