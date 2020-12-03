وزير النقل: اتفاق مع شركة “بيونج” الأمريكية لتطوير “سودانير”

أعلن وزير البنى التحتية والنقل المكلف، م. هاشم ابنعوف، عن اتفاق لوضع خُطة واضحة لتطوير فرص النقل الجوي وفتح الشراكة الخارجية بالتنسيق مع شركة “بوينج” الأمريكية للطائرات لتطوير الناقل الوطني “سودانير”.

وعقد ابنعوف بمباني الوزارة، اجتماعاً أمس بحسب صحيفة الصيحة، مع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم بريان شوكان يرافقه وفدٌ من شركة “بوينج” الأمريكية لتصنيع الطائرات، وأوضح أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بخلق شراكة فاعلة بين الخطوط الجوية السودانية والشركة الأمريكية.

وعبر السفير الأمريكي عن أمله في إيجاد فرص للتعاون بين البلدين مبنية على إمكانات واحتياجات السودان في الفترة القادمة، وأكد أن مجالات التعاون ستفتح تدريجياً بعد رفع الحظر، كما بدأ النظام البنكي بالانفتاح على السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)