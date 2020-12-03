أبوشورة:لقمان لا يريد عودتي للفضائية السودانية لقد عانيت من الحفر

بدأ الإعلامي طارق محمد الخير الشهير بـ(أبوشورة) مسيرته الإعلامية بإذاعة وتلفزيون كسلا ثم انتقل للإذاعة القومية والتلفزيون القومي في العام ١٩٩٧م واشتهر بتقديم النشرة الإخبارية بصوته الفخيم الذي جعله ينافس قامات من أشهر المذيعين الذين مروا على التلفزيون القومي مما جعله مطمعا للفضائيات الأجنبية وقد ترك بصمتة المتميزة في تاريخ التلفزيون القومي ..التقيناه في هذا الحوار بعد غياب طويل عن التلفزيون ورمينا إليه بحزمة تساؤلات نتابع ماذا قال .

في البدء حدثنا عن بدايتك؟

البداية كانت من إذاعة وتلفزيون كسلا ومن ثم قدمت في إذاعة أم درمان ومنها للتلفزيون القومي .

من هم زملاؤك في بدايتك في التلفزيون؟

هناك العديد من الزملاء أبرزهم الزميل معتصم محمد الحسن ورضا مصطفى الشيخ وطارق جويلي وهبة المهندس وكوثر بيومي .

بعد تميزك في تقديم النشرة الإخبارية لماذا غادرتها؟

احسست بضرورة التغيير لاني قدمت كل ما يمكن تقديمه ولا بد من التغيير.

هل يعني أن مغادرتك لم تكن من أجل تحقيق مكاسب مادية؟

أبداً لم تكن من أجل ماديات بالعكس أنا كنت وقتها بصرف من قناة ام بي سي بالدولار ولكن كما ذكرت لك اخترت التغيير وقضيت في التلفزيون فترة طويلة واختارتني قناة ام بي سي مديراً لمكتبها في السودان ولم يكن هناك مكاتب للقنوات الاجنبية سواء الجزيرة وام بي سي وكان وقتها مدير مكتب الجزيرة الأستاذ إسلام صالح .

ولكنك فقدت وظيفتك؟

نعم لقد خسرت وظيفتي كمدير لمكتب قناتي ام بي سي والعربية والسبب في ذلك طيبتي الزائدة وثقتي في بعض الزملاء الذي طعنوني وراء ظهري بخبث ومكر رغم انني اتيت بهم وجعلتهم يصرفون بالدولار .

هل تعني ان الوسط الإعلامي فيه(حفر) ؟

بالتاكد فيهو حفر والحادثة دي كان الحفر فيها بالدولار بمعني حفر (في اي بي )

ماذا حدث بعد ذلك ؟

اتصلت بي إدارة قناة العالم الايرانية وقدمت لي عرضا ووافقت على العرض فورا وكان عرضا مغريا جدا وذهبت لدولة ايران وخضت تجربة متميزة ونلت جوائز لأفضل مذيع بالقناة والآن انا مدير مكتب القناة هنا في الخرطوم .

بما انك موجودا في الخرطوم لماذا لم تطل على المشاهد في التلفزيون القومي؟

نعم ظل المشاهد يسأل عني طوال الفترة الماضية وبالفعل تلقيت اتصالا من الزميل علي عبدالرحمن وذكر لي ان الأستاذ لقمان مدير التلفزيون الحالي يحتاج لوقفتنا كوننا من ابناء التلفزيون ويجب علينا ان نقف بجانبه لرد الدين علي التلفزيون الذي شهد انطلاقتنا الإعلامية ولم اكن اريد مالاً نظير ذلك ولكن بعد ان التقيت بالمدير في مكتبه ووعدني بتسجيلي في جدول نشرة الاخبار وانتظرت ذلك اكثر من اسبوع ولم يتصل بي احد فقمت بالاتصال على المدير لقمان ولم يرد علي اتصالاتي وفهمت انه لا يعجبه ظهوري للمشاهد في التلفزيون القومي .

لماذا لا يريد لقمان ظهورك علي الشاشة ؟

لم اهتم بالبحث عن اجابة ربما لشيء في نفس يعقوب واكتفيت بالضحك فقط ويمكن ان توجه هذا السؤال للقمان.

ماهو رأيك فى ظهور المذيعات بدون حجاب علي الفضائية القومية ؟

الظهور باي شكل من الأشكال يعتبر حرية شخصية ولكن لاعلاقة له بالتميز والإبداع والسؤال هنا يجب أن يكون عن أدائهم.

اذن مارايك في أدائهم؟

لاتعليق

رايك في تلفزيون السودان بعد الثورة؟

حقيقية كان هناك عمل كبير ومتميز لكن هناك بعض الاخطاء التي اثرت بشكل كبير على الأداء ومنها ازالة الكوادر المتميزة بحجة انهم كيزان وهذا معيار خاطئ يجب أن تكون الازالة للفاسدين سواء من الكيزان أو اي جهة اخرى وحتى بعد ازالتهم كان يجب تعيين كفاءات افضل ولكن رأينا مذيعين ومذيعات لاعلاقة لهم بالاعلام والتلفزيون وضعيفين جدا في الاداء ولايمكن ان يكون سيرة مذيع القناة القومية أنه مشارك في الثورة فقط دون أي مؤهلات اخرى .

من خلال تجرتك في الفضائيات والقنوات الاجنبية ماهو الفرق بيننا وبينهم؟

الفرق يتمثل في النظام وهو اهم مقومات العمل

ماهي أفضل قناة سودانية ؟

اعتقد ان قناة النيل الأزرق هي الأفضل بالاضافة لقناة الهلال رغم مريخيتي وهناك سودانية ٢٤ والشروق جميعها قنوات مميزة.

في تقييمك من هو أفضل مذيع حاليا؟

محمد محمود اسكونس هو الأفضل في المنوعات وبهذا المناسبة اريد ان الفت نظر مدير قناة النيل الأزرق بضرورة ارجاعه فهو محبوب من الناس وتعرض لظلم كبير.

علاقتك بالرياضة؟

انا لاعب سابق لمريخ كسلا وهداف الفريق واشجع المريخ ولكن غير متابع بعد ما افسدت السياسة كرة القدم بتدخلاتها.

ماهو تقييمك للثورة والتغيرات التي حدثت؟

قمت باكثر من ٢٠٠تقرير عن الثورة وكانت يومية منذ بداية الثورة والمواكب في الأحياء حتى النصر الذي حققته إرادة الشعب وذلك من خلال قناة العالم التي اعمل بها وفي يوم النصر العظيم سالت دموعي فرحا دون أن أشعر اثناء ظهوري المباشر للقناة لنقل الأجواء والاحتفالات ولكن الآن أبكي حال البلد ومحاولات طمس هوية الثورة.

حوار: نزار عباس

صحيفة السوداني