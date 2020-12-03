الإمدادات الطبية تعلن قفل وفتح عطاء جديد لاستيراد (794) صنفاً دوائياً

أعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية، قفل وفتح العطاء المفتوح لتوريد أدوية ومنتجات طبية لجميع المؤسسات والجهات الحكومية بمشاركة (79) شركة أدوية من جملة (85) شركة سحبت العطاء لتوفير (794) من أصناف الأدوية المختلفة بقيمة (350) مليون يورو. وأكد مدير إدارة المشتريات بالصندوق يوسف آدم سبيل في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، أمس، بدء فرز العطاء عبر لجنة فنية. وأشار إلى أنه عطاء عالمي ولمدة عامين لتوفير الدواء بالسعر المناسب والجودة المطلوبة والزمن المناسب، وتوقع حدوث وفرة في الأدوية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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