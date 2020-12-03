وزارة المالية ترفض إرسال موازنة لجنة التفكيك لـ(4) أشهر

رفضت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إرسال ميزانية لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م لمدة (4) أشهر متتالية.

وقالت مصادر مُطلعة أمس إن اللجنة كانت تُسيِّر بعض أعمالها في فترات سابقة عبر أموال عضويتها ومقررها صلاح مناع من جيوبهم الخاصة.

ويعمل باللجنة بحسب صحيفة الجريدة، أكثر من (150) متطوعاً، موزعين في لجان داخلية تعمل في التحقيق عن الأراضي والشركات والأموال التي حصل عليها قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بطرق غير شرعية، بغرض استردادها لصالح الدولة.

وتضم اللجنة أكثر من (300) عنصر من قوات الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة، وهي بمثابة قوة مشتركة تعمل على حماية مقر اللجنة والمقار التي استردتها ولم تتسلّمها وزارة المالية حتى الآن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)