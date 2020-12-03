مفصولو القوات المسلحة يمهلون الحكومة (١٥) يوماً

نفذ مفصولو ومعاشيو القوات المسلحة وجرحى العمليات، وقفة احتجاجية أمس، أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة. ودفع المحتجون بمذكرة إلى رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تسلمها نائب رئيس هيئة الأركان.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمفصولي القوات المسلحة مقدم ركن معاش أسامة محمد سيد أمهلنا الحكومة (١٥) يوماً للرد على مطالبنا التي حوتها المذكرة. من جانبه أوضح مسؤول الإعلام بلجنة المفصولين النور حمدان عمر بحسب صحيفة الجريدة: أنهم طالبوا في المذكرة بتوفير منازل لمعاشيي وأسر شهداء المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة، اضافة الى جرحى العمليات، فضلاً عن إعادة حقوق المفصولين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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