فاجأت المطربة اليمنية الأصل الإماراتية الجنسية بلقيس أحمد فتحي الجمهور السوداني المتواجد باحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة في عيدها الوطني 49, وذلك بترديدها لأغنية سودانية أثناء غنائها بالمسرح. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد فاجأت بلقيس السودانيين بإعلانها عن تقديمها لأغنية سودانية وسط ترقب الجمهور السوداني الحاضر قبل أن تطلب منهم إطلاق الزغاريد ما تسبب في إشعال الحفل. وغنت المطربة الإماراتية أغنية (الليلة يوم الهنا) وهي إحدى أشهر أغنيات الفنان السوداني الشاب مصطفى البربري, وطلبت بلقيس من الجمهور السوداني الغناء معها أثناء تقديمها وصلتها الغنائية. الجدير بالذكر أن الفنانة بلقيس كانت قد تغنت بعدد من الأغنيات السودانية أبرزها (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) إضافة لتقليدها اللهجة السودانية عبر مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في اليوم الوطني الإماراتي الفنانة بلقيس تغني أغنية الفنان السوداني البربري (الليلة يوم الهنا) وتطلب من الجمهور السوداني طلب غريب تشعل به الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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