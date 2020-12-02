الغربال يقود هجوم الهلال أمام (الأفاعي)

شارك مهاجم نجم منتخبنا الوطني العائد لكشوفات الهلال محمد عبد الرحمن بفاعلية كبيرة في التحضيرات الأخيرة للفريق استعدادا لمواجهة فريق فايبرز اليوغندي عصر الأحد المقبل. وستكون مواجهة فايبرز هي الأولى رسميا للغربال وفق صحيفة السوداني عقب عودته لكشوفات الهلال، بعد أن اكتملت رسميا كافة ترتيبات إضافته للكشف الإفريقي لنادي الهلال. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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