أعلن نادي الاهلي شندي مساء امس عن توصله لاتفاق يقضي بتعيين المدرب الشاب كمال الشغيل كمدير فني للفريق خلال الموسم الجديد خلفا للكوتش صلاح محمد آدم، وكان للشغيل العديد من المحطات التدريبية حيث عمل ضمن منظومة الجهاز الفني لنادي هلال الأبيض كما شغل العديد من المناصب في المنتخبات الوطنية .
وفي ذات السياق أعلنت إدارة الأهلي شندي وفق صحيفة السوداني عن تعيين نجمهم السابق والذي ارتدى شعار قطبي الكرة السودانية الكابتن حمودة بشير كمدير للكرة بالفريق الشنداوي. يذكر أن حموده قد كان على رأس غرفة تسجيلات فريق “النمور” هذا الموسم ليعود مديرا للكرة بالفريق بعد أن كان أحد محطات اللاعب الأخيرة قبل الاعتزال إذ لعب لهم على فترتين وخاض تجارب قصيرة رفقة هلال شيكان و ود هاشم سنار فريق منطقته.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشغيل مدربا للأهلي شندي وحموده مديرا للكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.