والي شرق دارفور: الولاية تنعم باستقرار أمني غير مسبوق

أكد والي شرق دارفور د. محمد عيسى عليو، أن ولايته تنعم باستقرار أمني غير مسبوق، قائلاً: “لم أسمع طلقة واحدة منذ يوليو حتى الآن”، وأشاد الوالي في منبر سونا الأربعاء، بتعاون الأجهزة الأمنية والإدارات الأهلية ولجان الخدمات للمساهمة في استتباب الأمن بالولاية،
مشيراً وفق صحيفة السوداني الى أن المشاكل التي كانت تحدث في السابق بالولاية نتيجة لاحتكاكات الرعاة من خلال حركة البحث عن المراعي من شمال الولاية الى جنوبها، وأقر الوالي بمناعة الولاية من نقص في خدمات الصحة والتعليم والمياه نسبة للتكدس البشري بالولاية، لافتاً الانتباه الى موقع الولاية الاستراتيجي، داعياً للاستفادة من الموقع بإقامة مشاريع تنموية استراتيجية تخدم السودان والدول المجاورة.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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