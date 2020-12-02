يعتبر ابو عشر أحد الشعراء الذين أتحفوا ساحة الغناء بالجديد المبتكر ذلك حينما أبدع في نص رائعته التي شدا بها رائد الغناء الحديث الفنان عبدالحميد يوسف بعنوان «غضبك جميل زي بسمتك» وصاحبتها حسناء قبطية كانت تجلس في سنتر ما كان يسمى بـ«سوق الموية» حلواني «جورج مشرقي» ملتقى أهل الفن وكان الشاعر أبو عشر قد نظر إليها مرات معجباً بجمالها ولكنها أظهرت غضبها. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : حسناء فاتنة الجمال تظهر غضبها من نظرات الإعجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.