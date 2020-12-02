الرئيسية/أخبار/ عاجل.. إطلاق سراح طارق حمزة مدير سوداتيل السابق أخبار منذ ساعة واحدة 0 تم إطلاق سراح المهندس طارق حمزة، مدير سوداتيل السابق قبل قليل بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365) منذ ساعة واحدة 0

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