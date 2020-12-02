إطلاق سراح محمد علي الجزولي

أعلن حزب دولة القانون والتنمية، إطلاق سراح رئيسه، محمد علي الجزولي من قبل جهاز المخابرات العامة.

وقال الحزب في تعميم صحفي أمس، إن النيابة العامة تسلمت رئيس الحزب الجزولي تحت دعوى بلاغ فتح ضد مكوِّن حشد، وأشار إلى أن النيابة وضعت الجزولي في محبس الشرطة الأمنية.

وكان السلطات بحسب صحيفة الصيحة، قد اعتقلت في الرابع عشر من يوليو الماضي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، على خلفية اتهامات بمخطط يحاك للقضاء على قومية الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)