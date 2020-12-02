مستشار حمدوك يكشف تفاصيل جديدة عن ورشة “علاقة الدين والدولة”

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام جمعة كندة كومي تفاصيل جديدة عن مجريات الورشة غير الرسمية حول العلاقة بين الدين والدولة في السودان بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وأسباب الخلاف المفاجئ.
وأكد كندة في بيان صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، أن الورشة حققت أهدافها، كما تم التوافق وبالإجماع على سبع نقاط تمثل من وجهة نظر المشاركين في الورشة، مبادئ عامة لفصل الدين عن الدولة أو لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة في السياق السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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