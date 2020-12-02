مراكز عزل “كورونا” بالخرطوم تفرض مبلغ (12) ألف جنيه على المتوفي

كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ مراكز عزل بالخرطوم فرضت على ذوي المتوفين بفايروس كورونا دفع تكلفة تجهيز الجثمان”التكفين” والدفن، والتي تصل إلى”12″ ألف جنيه.

وقالت ذات المصادر إنّ حقائب الدفن في السابق كان يتمّ توفيرها من إدارة الطبّ العدلي، التي رفعت عنها يدها مؤخراً، مما اضطر المراكز لفرض التكلفة على ذوي المتوفين.

وبحسب صحيفة الحداثة، أن إدارات بعض مراكز العزل لجأت إلى المنظمات العاملة في المكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا، وأنها بدأت في توفير الحقائب والأكفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)