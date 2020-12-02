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الأربعاء 2 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قررت ألمانيا المشاركة بعدد يصل إلى عشرة ضباط شرطة في مهمة شرطية تابعة للأمم المتحدة في السودان.
ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مهمة "يونيتامس"، والتي ستبدأ في الأول من يناير المقبل.
و كان قتال قد اندلع في عام 2003 في إقليم دارفور بغرب السودان بين مجموعات سكانية تطالب بمزيد من المشاركة السياسية وشنت القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها حملة قمع ضد السكان وقتلت ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة الألمانية تقرر المشاركة في مهمة للشرطة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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