عاجل.. الحكومة الألمانية تقرر المشاركة في مهمة للشرطة بالسودان

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قررت ألمانيا المشاركة بعدد يصل إلى عشرة ضباط شرطة في مهمة شرطية تابعة للأمم المتحدة في السودان.



ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مهمة "يونيتامس"، والتي ستبدأ في الأول من يناير المقبل.

و كان قتال قد اندلع في عام 2003 في إقليم دارفور بغرب السودان بين مجموعات سكانية تطالب بمزيد من المشاركة السياسية وشنت القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها حملة قمع ضد السكان وقتلت ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.