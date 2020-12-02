قرار باعفاء المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان

الأربعاء 2 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أصدر والي البحر الاحمر مهندس عبد الله شنقراي قرارا ولائيا باعفاء المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان يسن احمد محمد وتكليف الضابط الاداري المناوب بتسيير المهام وذلك الحاقا لحزمة القرارات الولائية الخاصة باعفاء مديري العموم, ومديرى الادارات والقطاعات والمديرين التنفيذيين للمحليات التي اصدرها الوالي مؤخرا.

من ناحية آخري اصدر الوالي قرارا ولائيا آخر بتشكيل اللجنة العليا لاصحاح البىئة برئاسة مدير القطاع الصحي الدكتور زعفران الزاكي والدكتورة آمنة قلوباوي رئيسا مناوبا ، والاستاذ محمد عثمان بامكار مقررا لللجنة ، وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة, كما نص القرار علي مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع خطة عمل لبرنامج اصحاح البيئة، والتنسيق بين ادارات الصحة والمحلية وهيئة النظافة. يذكر أن قرار تشكيل اللجنة يأتي إنفاذا لمخرجات الاجتماع التنسيقي لشركاء اصحاح البيئة الذي انعقد مؤخرا برئاسة الوالى.

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