وفد حركة مناوي يصل نيالا للتبشير بالسلام

استقبلت حكومة ولاية جنوب دارفور بمطار نيالا الدولي أمس، وفد حركة جيش تحرير السودان، قيادة مني أركو مناوي، برئاسة آدم النور في إطار التبشير بالسلام في ولايات دارفور.

وقال رئيس وفد الحركة آدم النور في تصريح صحفي بالمطار أمس بحسب صحيفة الصيحة، أنهم وصلوا للتبشير بسلام جوبا على أرض الواقع، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة للتبشير بالديمقراطية والسلام، ودعا الجميع لقبول الآخر من أجل نهضة وتطوير البلاد.

من جانبه، قال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور، عبد العال صالح آدم، إن وصول الوفد يمثل البداية الفعلية لتطبيق اتفاقية السلام تمهيداً لإنهاء معاناة الحرب وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)