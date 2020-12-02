إطلاق مبادرة لحل مشكلات العروة الشتوية

قدم عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم، مبادرة لحل المشاكل التي تواجه العروة الشتوية ، وقال في حديث له، إن هذه المبادرة فرضها الواقع من خلال اطلاعنا على مخرجات اجتماع اللجنه العليا للموسم الشتوي بالولاية، موضحاً أن المزارعين هم المعنيين بنجاح زراعة القمح، وأيضاً هم من (يطأون الجمر ويتحملون الخسارة ).

مبيناً أن زراعة القمح تحتاج إلى مدخلات وريات منتظمة، وذكر أن المبادرة تنادي على اي قسم تخصصي أن يتعاقد مع أصحاب التراكترات ، وان يمدوا كل قسم بتراكترات حشائش واطماء حسب حاجة القسم، ومن ثم على المزارعين(التبرع بجوال قمح) من كل حواشه حتي نضمن إنتاجيه عالية، وذلك لتفادي ضعف الإنتاجية بسبب العطش، مشدداً على أن العطش ربما يقلص إنتاجية الفدان الى 5 جوالات بدلاً من إنتاج 20 جوال للفدان، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، نجاح المبادرة وتعاون أصحاب التركترات ، مناشداً كل الاقسام بتحديد احتياجاتهم من الآليات والتعاقد معها بضمان الإنتاج ، مثل (تعاقدنا مع حفار ابوعشرين)، مشيراً إلى إن المنتجين معنيين بإنتاج القمح لسد الفجوة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)