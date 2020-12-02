الهادي إدريس :اتفاق جوبا وضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان

قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي ادريس إن اتفاق جوبا خاطب القضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة السياسية السودانية ووضع حداً للحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، مشيراً إلى أنه تناول لأول مرة ضرورة تطوير وتحديث وإصلاح الأجهزة الأمنية وضرورة مشاركة المرأة فيها.

وقال ادريس في ورشة القيادة وحقوق الإنسان في اتفاق جوبا، التي نظمها المركز الأفريقي لحقوق الانسان بالتعاون مع يوناميد أمس، إن اتفاق جوبا شامل وليس حصريا على مناطق النزاعات، واضاف “يوجد سوء فهم للاتفاق أساسه عدم المعرفة أو الاطلاع عليه”، مؤكداً أن الاتفاق مفتوح لإضافة الآراء التي لم تتناولها الاتفاقية بغرض الوصول إلى مصالحة وطنية.

في السياق طالب مدير مركز الخرطوم لحقوق الانسان د.، أحمد المفتي بتشكيل المفوضية القومية لحقوق الانسان حتى لا تترك فراغاً، مشيراً إلى اقتراب موعد افتتاح المكتب القطري لحقوق الإنسان بالبلاد، وانتقد المفتي عدم اهتمام بعض النخب السياسية بحقوق الإنسان، وقال بحسب صحيفة السوداني، إن اتفاق جوبا اهتم بحقوق الانسان .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)