عاجل| تعليق من والي سوداني عن الفساد.. مااذا قال؟

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال والي القضارف الدكتور سليمان علي أن حرب حكومته للفساد لن تستثني أو تتغاضى عن أحد مشيرا الي أن تقرير المراجع العام سيحول مباشرة إلي جهات الإختصاص متي ما تم تسليمه له .



وأكد خلال مخاطبته إجتماع إدارات محلية الرهد وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالمحلية اليوم ، حرص حكومته علي كشف المتورطين في فساد طريق الحواتة المفازة الفاو وكل المشاريع التنموية والخدمية بالولاية .

ودعا قوى الثورة لمساندة حكومته لوقف إهدار الإيرادات وذلك عبر دعم لجنة حصر الأنشطة الإقتصادية لأهميتها في توفير التمويل اللازم للتنمية المتعطلة والخدمات المتعثرة بالولاية .

وأعرب عن تفاؤله في إنتهاء أزمة العطش ببعض القرى في محليات الرهد والمفازة وقلع النحل قريبا كاشفا عن شروع المسؤولين في محطة مياه ود العقيلي في تركيب محطتين جديدتين .

وإستمع الوالي إلي ملاحظات وأراء لجان المقاومة حول أداء حكومته معربا عن أمله في أن تلبي موازنة العام 2021 تطلعات المواطنين .

وكان الوالي ووفد ضم المديرين العامين للوزارات وعدد من المسؤولين قد أنهى زيارة إلي محلية الرهد جاءت في إطار تنزيل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة والوقوف علي أداء الأجهزة التنفيذية بالمحلية وتلمس قضايا ومشاكل المواطنين .