مصدر عسكري: إغلاق شوارع القيادة منعاً للزج بالتظاهرات في معتركات سياسية

قال مصدر عسكري، إن الأسباب التي دعت لإغلاق الشوارع المؤدية للقيادة العامة للجيش السوداني ليل أمس، “أمر روتيني وعادي.
واشار المصدر بحسب صحيفة السوداني، بان الاغلاق امر يتكرر مع دعوات التظاهر منذ العام الماضي منعاً للزج بها في معتركات سياسية أو غيرها، حرصاً من القوات المسلحة على استقرار الفترة الانتقالية”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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