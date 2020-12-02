مقتل وإصابة (4) من الرعاة السودانيين بنيران مسلحين أجانب

قُتل (2) من السودانيين وأُصيب مثلهما بجروح خطيرة إثر توترات أمنية بالشريط الحدودي بين السودان وتشاد على خلفية مقتل (2) من الرعاة السودانيين بنيران مسلحين تشاديين.

وأكّد مصدر أن مسلحين تشاديين قتلوا أمس (2) من الرعاة السودانيين من أسرة واحدة في منطقة تندلتي شمال الجنينة، وذكر أن المسلحين التشاديين توغّلوا داخل الأراضي السودانية بسيارة لاندكروزر ودراجات نارية.

وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة، إن جثتي القتيلين والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى الجنينة، وأكدت المصادر أن المنطقة الحدودية تشهد توترات أمنية وحشوداً على جانبي الحدود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)