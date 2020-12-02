مصدر: لا صحة لإصابة البشير بـ(كورونا)

نفي مصدر مطلع اصابة البشير بفيروس كورونا . وافاد المصدر بأنه قد سجل زيارة إلى سجن كوبر الاتحادي أمس وتأكد بحسب صحيفة السوداني، من سلامة البشير .

وذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، على نطاق واسع، إصابة البشير بكورونا . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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