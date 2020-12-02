مصادر امريكية”: ترتيبات بالبيت الأبيض لتوقيع سلام السودان وإسرئيل

كشفت مصادر أمريكية، عن ترتيبات تُجرى في البيت الأبيض لحفل توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل في ديسمبر الجاري عقب تمرير الكونغرس لقرار شطب اسم السودان من لائحة الإرهاب.

وأكدت المصادر في تقرير أمس، أن مضمون التواصل الهاتفي بين البرهان وبومبيو مساء أمس الأول ناقش هذه الترتيبات، ونقلت، عن مسؤولين سودانيين، قولهم، إن “اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل معرض بالفعل لخطر الانهيار”، وقالت المصادر الأمريكية بحسب صحيفة الصيحة، إن ممثلين عن السودان، أكدوا أن دولتهم ستنسحب من الاتفاقات التي توسّطت فيها إدارة ترمب إذا رفض الكونغرس منحها حصانة من دعاوى الإرهاب في المستقبل”، وأضافت: “وافق السودان على مضضٍ لفتح العلاقات مع إسرائيل، ولكن فقط كجزء من صفقة يتم بمُوجبها شطبه من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، في حين تريد الخرطوم من الكونغرس الموافقة على تشريع بحلول نهاية العام، من شأنه أن يحميها من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب مُستقبلاً”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)