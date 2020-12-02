وزير التربية: لا نتحمّل التأجيل ونتحسّب لأسوأ السيناريوهات

أكد وزير التربية والتعليم العام بروفيسور محمد الأمين التوم، أنّ وزارته لا تحتمل تأجيل العام الدراسي مرة أخرى وتتحسّب لأسوأ السيناريوهات، وشدد على ضرورة الاتجاه إلى خيار التعليم عبر وسائل الإعلام، وأشار إلى اتفاق مع وزارة الثقافة والإعلام، تم بموجبه تحديد عدد من القنوات لبث الدروس.
ورفض التوم، اتهام البعض فشل الوزارة في طباعة الكتاب المدرسي، وقال بحسب صحيفة الصيحة: “نجحنا في جزئية وفشلنا في أخرى”، وأعلن أنّ الوزارة فرغت من طباعة منهج الصفين الأول والسادس، منها (4) كتب للفصل الأول و(8) للسادس، واستهجن الوزير الدعوات المُطالبة بإقالة مدير المركز القومى للمناهج عمر القراي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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