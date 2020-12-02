خطأ فادح يُعقِّد مهمة المريخ في إكمال قيد نجمه الجديد

تفيد متابعات أن المريخ يواجه صعوبات في الاستفادة من خدمات لاعبه الجديد عمار طيفور الذي تم التعاقد معه في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الرئيسية وذلك بسبب خطأ في الإجراءات التي اتبعها النادي لإتمام التعاقد مع لاعب الوسط الدولي.

وبحسب افادات، فإن المريخ لم يتمكن من إتمام عملية مطابقة البيانات عبر سيستم الانتقالات الدولي حينما أراد إكمال التعاقد بشكل رسمي، وذلك لعدم ظهور أي بيانات للاعب في السيستم توضح ناديه السابق أو الاتحاد الوطني الذي يتبع له، وهو ما منح مؤشراً لأن النادي الذي كان يلعب له في إيطاليا نادي هواة يتبع لأحد الأكاديميات، ليقوم المريخ بخطوة قيد اللاعب في أحد أندية الدرجة الثالثة بالخرطوم كلاعب هاوٍ قبل أن يتم شطبه في اليوم الأخير لفترة الانتقالات (15 نوفمبر) ومن ثم تسجيله في المريخ عبر السيستم المحلي.

غير أن الخطأ الفادح تمثل في أن شطب اللاعبين الهواة كان قد انتهى قبل يوم (15 نوفمبر)، وبالتالي فإن إجراءات شطبه من نادي الدرجة الثالثة لم تكن سليمة، الأمر الذي يمكن أن يحدث مشكلة في إتمام قيده للمريخ.. وبحسب ما تحصّلت عليه مصادر صحيفة الصيحة، فإنّ المريخ يستند إلى إمكانية قيد اللاعبين الهواة مُباشرةً دون موافقة ناديهم ويترقب خطاباً من الاتحاد الإيطالي يشير لعدم وجود اللاعب في سجلات الاتحاد ليطالب الاخير بإصدار بطاقة للاعب.

وعَلَى صَعيدٍ مُتّصلٍ، استقبل المريخ مساء أمس الأول البطاقة الدولية لمهاجمه بكري المدينة وقام النادي فور استلامها بإضافة اللاعب للكشف الأفريقي رفقة كردمان وعزام عادل وطبنجة، إلى جانب ثلاثي فريق الشباب بالنادي عبد الكريم عبد الرحمن والجزولي نوح وناجي الذين تألقوا رفقة منتخب الشباب السوداني مؤخراً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)