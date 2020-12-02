الهلال يفتتح ملف جولة الإياب أمام فايبرز الأوغندي

عاود فريق الكرة بنادي الهلال تدريباته تحت إشراف المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني بالفريق وذلك تأهباً لجولة الإياب أمام فريق فايبرز الأوغندي وسط اهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة وتحت أعينه، وسيتواصل البرنامج الإعدادي وفق ما هو معد ومرتب له من قبل الإدارة الفنية التي أكدت على ان اللاعبين انتظموا رسمياً في معسكر اعدادي مغلق لخوض المواجهة المقبلة في الأندية الأبطال الأفريقية.

هذا وأكدت الوحدة الطبية لنادي الهلال عدم وجود إصابات جديدة بوسط لاعبي الفريق وأن الجميع في حالة صحية جيدة وجاهزية بدنية عالية.

كما أضاف نادي الهلال أسماء خمسة لاعبين لكشفه ﺍلأﻓﺮﻳﻘﻲ في آخر يوم لإكمال الكشوفات، واللاعبون هم بحسب صحيفة الصيحة: محمد عبد الرحمن, مؤيد عابدين, سليم برشاوي, محمد ارنق, محمد كديابا، ويحق للاعبين المشاركة مع الأزرق من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)