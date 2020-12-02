عملية إنسانية نادرة لدورية شرطة بأم درمان

سامر الجعلي

أقدمت إحدى دوريات شرطة أم درمان، على تقديم عمل إنساني نوعي بعد تلقِّيها بلاغاً عبر الرقم (999)، وذلك بعد نقلها زجاجة دم لفصيلة نادرة، أسعفت بها سيدة في حالة وضوع حرج بمستشفى الولادة بأم درمان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب من مُبلِّغٍ، أفاد بأن زوجته في حالة وضوع وتحتاج لعملية نقل دم فصيلة نادرة (O-) بمستشفى الدايات، ساعتها أول ما فكّر فيه متلقي المكالمة هو مراجعة زملائه، إلا أنه لم يتم العثور على الفصيلة المطلوبة، وقام الشرطي محمد إبراهيم بحسب صحيفة الصيحة،يتبع للنجدة الاتصال بشقيقته التي تعمل بمستشفى الدسوقي بالشنقيطي، وقامت بتوفير زجاجة دم من زملائها بمستشفى عوض حسين شارع العرضة، وبعد التأكُّد من وجود المطلوب، تمّ تحريك وحدة النجدة (سراج) واستلام زجاجة الدم وحفظها وتوصيلها للمُبلِّغ بمستشفى الدايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)