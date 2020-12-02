المريخ وأوتوهو يصلان الخرطوم ويتأهّبان لموقعة الجمعة

ينتظر أن يكون قد وصل الخرطوم في الساعة الثانية من فجر اليوم الأربعاء بعثة فريقي المريخ وأوتوهو الكونغولي عبر رحلة الخطوط الإثيوبية، التي أقلت الناديين ظهر أمس من العاصمة الكونغولية برازافيل إلى أديس أبابا والتي قضى بها الفريقان ساعات انتظار، قبل أن تقلع الرحلة وتكمل طريقها نحو الخرطوم.
وينتظر أن ينتظم المريخ في معسكر مغلق فور وصوله على أن يؤدي الفريق تدريبه الرئيسي لموقعة الحسم في السادسة من مساء اليوم بملعب دار الرياضة بأم درمان على أن يختتم تحضيراته بمران خفيف عصر الغد بذات الملعب.
وبالمقابل، يؤدي أوتوهو تدريبه الأول عصر اليوم بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، على أن يختتم تحضيراته عصر غدٍ بإستاد الهلال الذي يستضيف المواجهة في الثالثة من عصر الجمعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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